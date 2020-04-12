نواكشوط 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأوقف الجيش المالي سبعة مهربين ودمر آلياتهم وصادر عتادهم، في عملية نفذها على الحدود الشرقية لموريتانيا مع جمهورية مالي.وأفاد بيان للجيش الموريتاني وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن عملية إيقاف المهربين مكنت من تدمير سيارتين من نوع تويوتا لاندكروزر، ومصادرة سيارة أخرى من نفس النوع، وسلاح كلاشنيكوف وأربع مخازن سلاح كلاشنيكوف معبأة وجهاز اتصال وثلاثة هواتف نقالة.وأضاف البيان، الذي لم يشر إلى جنسيات المهربين، أنه تم خلال العملية إحراق مواد أخرى كانت معدة للتهريب مع السيارات التي كانت على متنها.// انتهى //20:01ت م0172