باماكو 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسقرر الاتحاد الأوروبي تعليق أنشطة بعثته التدريبية في مالي بعد أن تأكدت إصابة أحد عناصر الوحدة العسكرية بوباء كورونا القاتل.وأوضح مكتب الإعلام التابع للبعثة الأوروبية في مالي في بيان صادر عنه، أنه تم عزل الوحدة التي يعمل فيها المصاب ووضعها تحت المراقبة الصحية.وأضاف أن قرار تعليق مهام القوة الأوروبية مؤقت وضروري ويُتخذ كإجراء وقائي بهدف حماية كل من أفراد البعثة والقوات المسلحة المالية والسكان المحليين من انتشار الوباء.// انتهى //20:36ت م0178