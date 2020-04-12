نجران 19 شعبان 1441هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسأطلقت جامعة نجران اليوم، خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد عبر تطبيق "الواتساب"، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الجامعة أن هذه الخدمات التي تقدمها تأتي استشعاراً من دورها المجتمعي، ونظير ما تملكه من خدمات صحية متميزة ، ودعماً لجهود وزارة الصحة، كما أنها تأتي استمراراً لما تقدمه من برامج مجتمعية هادفة تسعى من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وإسهاماً في تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين لضمان سلامتهم.وأفادت الجامعة أن هذه الخدمة تقدم عبر مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في تخصصات الطب الباطني، وطب الأسرة، وطب الأطفال والنساء والولادة، والجراحة.// انتهى //20:49ت م0181