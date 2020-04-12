الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسواصلت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابعة لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، شملت الرد على الاستفسارات، وإجراء الحجوزات للوحدات والأراضي السكنية، ومعالجة الاعتراضات وغيرها، إذ بلغ إجمالي من تمت خدمتهم نحو 43,700 مواطن عبر موقع وتطبيق "سكني"، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر".وأوضح البرنامج أنه مستمر في خدمة جميع المواطنين الراغبين في التملك عبر منصاته الإلكترونية التفاعلية في مدن ومناطق المملكة كافة عبر إجراءات سهلة وميسرة، بهدف تسهيل تملك المساكن ورفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 -.ونفذ المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الأسبوع الماضي أكثر من 14,802 طلب من المواطنين، كما تمت معالجة عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 1,543 معالجة اعتراض ونحو 1,832 استفسارا، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.فيما بلغ عدد الزيارات لتطبيق "سكني" عبر الأجهزة الذكية نحو 12 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل 1700 زائر يومياً ضمن خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين بإجراءات مرنة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، إذ يُمكن تطبيق "سكني" التسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية للمستفيدين واستعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر مع استفسارات المواطنين بأكثر من 13,500 تفاعل ورد عبر الحساب الذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين كافة على مدار الساعة امتداداً لحرص البرنامج على خدمة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.وأوضح "سكني" أن منصّته الإلكترونية : (sakani.housing.sa) تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات عن حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة ضمن نحو 74 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بالإضافة إلى الأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعُومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات الأخرى.ويستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.// انتهى //21:05ت م0184