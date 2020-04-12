عمّان 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تعافي 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة.من جهته، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة :إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية لغاية ال 30 من الشهر الحالي.// انتهى//21:07ت م0185