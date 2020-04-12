إسلام أباد 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسدعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى ضرورة إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية.وقال في بيان اليوم: " إن الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا بحاجة إلى إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية، معرباً عن خشيته من إقبال العالم على أسوأ كساد اقتصادي في التاريخ بسبب هذه الجائحة".وأضاف خان أنه لا يمكن احتواء هذه الجائحة وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي بدون استجابة عالمية قوية ومنسقة، مشيرًا إلى أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء ستكون أكثر خطراً في البلدان النامية.// انتهى //21:22ت م0187