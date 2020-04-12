باريس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأكدت المديرية العامة للصحة في فرنسا أن فيروس كورونا المستجد يواصل الانتشار بشكل نشط في البلاد، حيث سجلت 315 حالة وفاة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في فرنسا إلى 14393 حالة منذ بدء تفشي الوباء.ونوهت الإدارة في بيان لها بانخفاضٍ ضئيل في عدد المرضى بأقسام العناية المركزة لليوم الرابع على التوالي، بواقع 35 مريضاً فقط، وأن حالات الوفيات المرتبطة بدور رعاية المسنين والمؤسسات الصحية الاجتماعية بلغت حتى اليوم 5140 حالة منذ شهر مارس الماضي.// انتهى //21:23ت م0188