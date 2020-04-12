تونس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسصادق الرئيس التونسي قيس سعيَد، اليوم على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .ويهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وكان مجلس نواب الشعب التونسي ، قد صادق خلال جلسة عامة في الرابع من إبريل الجاري ، على مشروع هذا القانون .// انتهى //21:27ت م0189