عام / الرئيس التونسي يصادق على قانون بهدف مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
الأحد 1441/8/19 هـ الموافق 2020/04/12 م واس
تونس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واس
صادق الرئيس التونسي قيس سعيَد، اليوم على قانون يفوض رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .
ويهدف هذا القانون وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي ، قد صادق خلال جلسة عامة في الرابع من إبريل الجاري ، على مشروع هذا القانون .
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