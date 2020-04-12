الرياض 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسرفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الموافقة الكريمة بإعفاء عددٍ من مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية من سداد القروض القائمة عليهم، ومنهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة وكبار السن.وأكد المهندس الراجحي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على تلمس احتياجات المواطنين في شتى مناحي الحياة، وتوفير كل أسباب الراحة والاطمئنان بما يضمن العيش الكريم لهم.وأكد معاليه أن هذه الموافقة تجسد مدى متانة اقتصادنا، ورسوخ عزيمة القيادة الرشيدة في دعم مواطنيها ورعايتها لهم، لاسيما في وقت يعاني فيه العالم أجمع جائحة كورونا، التي تعدى تأثيرها السلبي إلى جوانب كثيرة ومنها الجانب الاقتصاد العالمي ً.ودعا معالي المهندس الراجحي ، الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد للقيادة الرشيدة هذه الموافقة الكريمة، مشيراً إلى بدء البنك في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بصفة سريعة لمعالجة طلبات الإعفاء للمشمولين من مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية والانتهاء من تحديث أرصدة المستفيدين .// انتهى //21:37ت م0190