نجران 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران اليوم حملات رقابية على الأسواق المركزية ومنافذ بيع المواد الغذائية والتموينات بمدينة نجران، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن الفرق الرقابية لأمانة نجران تكثف أعمالها الميدانية لفحص سلامة المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، وللتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.وأشار إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر وإتلاف ما تظهر عليه علامات التلف، كما رصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأكد رجاء على تكثيف الحملات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة والأسواق والتموينات ومنافذ بيع المواد الغذائية، ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين والمتهاونين بالصحة العامة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940 .// انتهى //21:41ت م0191