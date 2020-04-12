مكة المكرمة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم, بشراكة مجتمعية مع المديرية العامة للدفاع المدني وبدعم من شركة ببسكو المرحلة الأولى من مبادرة "وعيك سلام" لتوزيع السلال الغذائية والمعونات المعيشية على الأسر المحتاجة في منطقة مكة المكرمة، حيث جرى توزيع ١٠٠ سلة غذائية تحوي أكثر من ١٦ منتجًا غذائيًا رئيسًا ، شارك في توزيعها أكثر من ١٠٠ متطوع من الجمعية .مما يذكر أن الحملة ستستمر في توزيع السلال الغذائية والحقائب الوقائية والرسائل التوعوية في مراحلها القادمة ولمدة خمسة أيام.// انتهى //21:48ت م0192