الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر ، مبادرة " لنؤنس وحدتهم .. ونحميهم بمنازلهم"، بهدف إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بالمعينات الطبية ( الكراسي المتحركة والأسرة الطبية والأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية) وإيصالها إلى أماكن إقامتهم عبر هذه المبادرة الجديدة ، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .وعملت الجمعية على العديد من البرامج والمبادرات لخدمة مرضى الزهايمر، من خلال الدعم السخي من قطاعات الدولة، والمسهمين والداعمين،حيث واصلت سعيها لتحقيق ما تصبو إليه في مجابهة الزهايمر وتقديم الرعاية للمصابين به ومقدمي الرعاية لهم، عبر إيصال خدماتها لمناطق المملكة كافة، من منطلق مسؤوليتها تجاه هذه الفئة ، كما عملت منذ تأسيسها على وضع الإستراتيجيات وتطوير المبادرات، لتقديم مجالات الرعاية المثلى.// انتهى //22:04ت م0194