الطائف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واستفقد محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، مساء اليوم عدداً من نقاط الضبط الأمني المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة، المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة والمراكز التابعة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.والتقى بن لؤي، بمنسوبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القائمين على تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة، منوها بالجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية وتضحياتهم لخدمة الدين والمليك والوطن، وحفاظا على أمن وسلامة وصحة المجتمع، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المختلفة المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من القيادة الرشيدة التي تجسد حرصها على سلامة المواطن والمقيم .وجسد خلو الشوارع المحورية والرئيسة بالخرمة من حركة السيارات والمارة وسكون الأحياء السكنية والتزام أهالي المحافظة وجميع المقيمين بتطبيق القرارات الصادرة من القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإداركهم المسؤولية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //22:11ت م0196