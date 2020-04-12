بريدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة " أبناء " مبلغ (١٠٨٤٠٠) ريال في حساب المستفيدين من الجمعية من الأيتام والأرامل موزعة على ( ١٦ ) أسرة ، الذي يمثل الإيجار للربع الأول من برنامج " سكنى " ، حيث يبلغ العدد الكلي للمستفيدين ( 46 ) يتيماً ويتيمة وأرملة .يذكر أن الجمعية تحرص على إيداع المبالغ بشكل منتظم لتلمس حاجات المستفيدين وتأمين المستلزمات الأساسية لهم والرقي بمستوى الخدمات المقدمة .// انتهى //22:32ت م0197