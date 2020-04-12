تونس 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 707 حالات إصابة مؤكدة بوباء كورونا في تونس، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة من بين 11238 تحليلاً، وتسجيل 31 وفاة بالوباء إلى غاية اليوم.وقد توزعت الإصابات على العديد من المحافظات التونسية بينها تونس العاصمة بـ 167 حالة.وأكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في وقت سابق اليوم، أن الحديث عن رفع الحجر الصحي العام يبقى رهين الأسباب الصحية والطبية البحتة، ويجب أن يكون بالطريقة التي تتيح ضمان النتائج السابقة لا التفريط فيها، داعيًا إلى عدم الضغط لإنهاء الحجر الصحي.// انتهى//22:35ت م0198