القطيف 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأودعت جمعية القطيف الخيرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مبلغ 2,140,000 ريال في حسابات 2300 مستفيد من خدمات الجمعية .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس منير القطري أن المبالغ الموزعة شملت الأسر المستفيدة والمقيدة ضمن نطاق خدمات الجمعية، وروعي في توزيعها نوعية المسكن من حيث الملك أو الإيجار، وعدد أفراد الأسرة، استنادًا لقاعدة البيانات والقائمة التي تم الإقرار لها، مشيراً إلى أن المساعدات تشمل معونات شهر رمضان المبارك وتأمين الاحتياجات الغذائية خلال الشهر الفضيل.وشكر المهندس القطري كل من أسهم وبذل بسخاء وتفاعل مع الجمعية في تنفيذ برامجها الخيرية لمساعدة .// انتهى //22:37ت م0199