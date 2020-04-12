الباحة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال 12 يوماً الماضية، ٣٢٦٢ جولة رقابية ميدانية، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات التابعة قد أزالت خلال هذه الفترة ٤٩١٥ مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وخصصت ٣٦٢ معدة وآلية نظافة وآلية للإصحاح البيئي، وتم غسل وتطهير وتعقيم ٩٧٥ من الشوارع والأرصفة والساحات والميادين والمضامير، وعدد ٤١٣٢ من الآليات والمعدات والحاويات التي تم غسلها وتطهيرها، بالاضافة إلى تطهير ٧٥٢٩ موقعا، كما تم رفع ٤٢٨٦ طنا من النفايات.وبين أن عدد العمالة المشاركة في هذه الحملات بلغ خلال الفترة، 2632 عامل نظافة و273 مراقبا ومشرفا، مشيراً إلى أنه تم إغلاق ٢٧١ بلاغًا عامًا وإغلاق ٤٢٧ بلاغًا صحيًا تم استقبالها عبر نظام البلاغات البلدية على الرقم (940).وأضاف الدكتور السواط أن أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها حررت خلال ذات الفترة ٧٥٤ إشعاراً ومخالفة، وأصدرت ٨٨ شهادة صحية و ٢٤ رخصة محل تجاري و ١٨ رخصة إنشائية، مهيباً بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بالمسافات التي تفصل بين المرتادين وعدم التكدس ، والتعاون مع الجهات الحكومية للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملحوظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب ‪0550271419‬، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.// انتهى //23:38ت م0205