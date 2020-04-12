عرعر19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الماضية عمليات رش وتعقيم وتطهير دورية للشوارع والمرافق العامة بالتعاون مع أمانة المنطقة, للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد, حيث رفعت طاقتها وفق خطط وآليات تسهم -بإذن الله- في ضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم .وأوضح مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني أنه تم تجهيز أكثر من 6 فرق تضم متخصصين وعمال خدمات لتلك الأعمال في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع .// انتهى //23:42ت م0206