أبوظبي 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات بالإمارات 4123 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 92 حالة جديدة ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 680 حالة.كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 22 حالة .// انتهى //23:52ت م0208