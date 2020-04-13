الباحة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد منذُ تعليق الدراسة بلغ 652,165 ألف مستفيد, بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 28,538 جلسةوأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد الملفات المستعرضة 12,051 ملفا, إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.// انتهى //00:15ت م0210