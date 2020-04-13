الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسثمن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مبادرات شركات قطاع التأمين السعودية في دعم ومساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة، عبر تقديمها مساهمات مالية تجاوزت 67 مليون ريال، مشيرًا إلى أنها تؤكد الدور الوطني المهم والمسؤول للقطاع الخاص.وأوضح معاليه أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقًا من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي حثّ فيها الجميع على التعاون فيما بينهم من أجل محاربة انتشار هذا الوباء والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وبذل الإمكانات كافة من أجل دعم جهود القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، خصوصًا؛ أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل اجتياز الوطن هذه الجائحة العالمية.وأكد الدكتور الخليفي أن هذه المبادرة؛ تأتي إيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعارًا لمسؤوليتها المجتمعية، وتقديرًا لجهود وزارة الصحة، سائلًا المولى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة .// انتهى //00:17ت م0211