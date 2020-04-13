الدمام 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسافتتح مستشفى قوى الأمن بالدمام عيادة العزل المنزلي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة التي يقوم بها المستشفى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعداداً لتلبية احتياجات المرضى المعزولين في المنازل بهدف ضمان استمرارية الرعاية الصحية المقدمة لهم باستخدام التقنيات الحديثة لخدمتهم عن بعد دون الحاجة لمراجعة المستشفى .وأوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب الدكتور علي بن سعد الدوسري أن افتتاح هذه العيادة يأتي لتلبية احتياجات المرضى ومتابعة الحالات عن بعد على مدار الساعة، حيث تضم العيادة طبيبا استشاريا في الطب الباطني، واختصاصي مكافحة عدوى، للمتابعة المستمرة والتواصل اليومي مع المرضى الذين يتم تشخيص حالتهم في العزل المنزلي ومتابعة وضعهم الصحي والاطمئنان عليهم وتوجيههم بالقدوم إلى المستشفى في حال حدوث أي تطور في الأعراض -لا قدر الله-، مشيراً إلى أن المستشفى قد خصص رقم اتصال هاتفي مباشر للعيادة خلال ساعات العمل، والتواصل عن طريق تطبيق الواتس آب على مدار الساعة .ونوه الدكتور الدوسري بما تحظى به الخدمات الصحية في بلادنا الغالية من دعم سخي واهتمام كبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله - الذي كان سبباً في سهولة إحداث تغييرات سريعة للتأقلم مع مواجهة هذا الوباء ، الأمر الذي أصبحت معه المملكة نموذجاً عالمياً متميزاً في الخدمات الصحية، لاسيما في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات وتحديداً مع جائحة فيروس كورونا من خلال رسم خطط استباقية لتطور آليات وأدوات لمواجهة الأزمة .تجدر الإشارة إلى أن مستشفى قوى الأمن بالدمام أطلق مبادرة إيصال الأدوية المستحقة لإعادة الصرف إلى المنزل من خلال الطلب عبر بوابة المراجع الإلكترونية التي تتيح للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من المنزل ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستفيد دون الحاجة للحضور للمستشفى حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحتهم .// انتهى //00:27ت م0213