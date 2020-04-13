الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسوافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفراداً وجهات)، عقب اكتمال الضوابط والمعايير كافة للبحوث التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط : https://bit.ly/3a97CZj ، خلال الفترة : 21 - 30 / 8 / 1441هـ .جاء ذلك بعد عدة اجتماعات (افتراضية) عقدتها اللجنة التي شكلها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، ومعالي النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، استشعاراً لأهمية بذل الجهود الشرعية كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها .// انتهى //00:33ت م0215