سكاكا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسدشن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ، اليوم حزمة من البرامج الحوارية " عن بُعد " التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف بالتعاون مع مجلس الشباب بالمنطقة .وفي بداية البرنامج رحب مشرف المركز بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان عبر الاتصال المرئي بوكيل الإمارة وتدشينه البرامج الحوارية " عن بُعد " , من خلال مشاركته بالمقهى الحواري " كيف أمارس رياضتي المنزلية و #أنا جالس في بيتي" ، الذي يقدمه رئيس لجنة الرياضات الشبابية بمجلس الشباب المدرب نورس الرويلي ، بحضور أكثر من ( 40 ) مشاركاً بالمقهى.ودشن آل سلطان برامج المركز , منوهاً بهذه الخطوة التي تُعد الأولى من نوعها في مثل هذه البرامج الحوارية، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا ، ومنع التجول لاستغلال أوقات الأسر بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيداً بمبادرات المركز النوعية الدائمة وجهوده لنشر ثقافة الحوار .وأوضح الحموان أن المقهى استمر لأكثر من ساعة قدم خلالها المدرب الرويلي بعض النصائح والإرشادات والطرق التي يمكن للشخص تطبيقها بالمنزل، بالإضافة إلى طرق التغذية السليمة ودورها في تقوية الجسم ومساعدته لممارسة الرياضة مع تطبيق عدد من الحركات الرياضية.وفي نهاية البرنامج أعرب الحموان عن شكره لوكيل الإمارة لتدشينه برامج المركز التي ستستمر بشكل دوري وموضوعي ، حيث يعمل المركز حالياً على تنفيذ العديد من البرامج الحوارية عبر الاتصال المرئي كديوانية حوار والمقهى الحواري ودورات تدريبية للحوار الأسري، ضمن أهداف المركز وخططه خلال فترة العزل المنزلي ، لاستمرارية جهوده لترسيخ ثقافة الحوار ونشرها في المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية .فيما أعرب مشرف مركز الحوار في المنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ومساندته لبرامج وأنشطة المركز وكل ما يعود بالنفع على المجتمع، منوهاً بمتابعة أمين عام المركز الدكتور عبدالله الفوزان ونائبه إبراهيم عسيري لتمكين المناطق من تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية الأسرية.//انتهى//01:00ت م0219