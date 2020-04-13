الرياض 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أثناء جولاتها الميدانية بمدينة الرياض أصحاب ثلاث مؤسسات تجارية تورطوا في إخفاء وتخزين 6 شاحنات محملة بأكثر من 100 طن من البصل جرى إخفاؤها قرب أسواق جملة الخضار بحي العزيزية جنوب الرياض وذلك بهدف افتعال نقص في وفرة الكميات وبيعها بأسعار مرتفعة واستغلال أزمة كورونا برفع الأسعار.واستدعت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أتمت عملية ضخ جميع الكميات فورًا في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة للمستهلكين بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض .وتؤكد وزارة التجارة على مواصلة ضبط المخالفات المرتبطة باستغلال أزمة كورونا سواء برفع الأسعار أو افتعال وجود نقص وفرة في السلع التموينية وذلك انطلاقا من دورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار ، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، حيث يعاقب كل مخالف بغرامة مالية تعادل %10 من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفة محلية وإغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى//01:50ت م0220