جدة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسقامت لجنة دراسة وضع مجمعات سكن العمالة بجدة والمُشكلة من محافظة جدة وأمانة محافظة جدة ووزارة الصحة ووزارة التعليم، وشرطة محافظة جدة ووزارة التجارة، بدراسة وضع هذه المجمعات والعمل على معالجتها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وحماية سكان جدة من مخاطر انتقال العدوى .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد عبيد البقمي أن قطاع البلديات يقوم بتنفيذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا، حيث تم تخصيص رابط لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة طبقا لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة.وبين البقمي أن عدد مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة حتى الآن يبلغ عددها 531 موقعا، تم زيارة 220 موقعا والكشف على نحو 55 ألف عامل، كما تم تسكين 1.962 عاملا في 23 مدرسة حكومية بشكل مؤقت فيما يجري متابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة، لافتا النظر إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة متاح في الموقع لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات الحكومية.// انتهى //02:00ت م0221