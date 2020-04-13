واغادوغو 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسأعلن جيش بوركينا فاسو عن مقتل ستة عناصر مسلحة في كمين ضد جيش البلاد، بمنطقة جيبو في منطقة الساحل.وأفاد بيان صادر عن الجيش البوركيني اليوم، أن أحد عناصر الجيش لقي مصرعه خلال العملية، مضيفًا أن وحدة من الجيش كانت في مهمة استطلاعية لدى تعرضها للهجوم.وقال قائد الجيش مواس ميننجو, في البيان ذاته, إن خمسة جنود آخرين قتلوا في هجوم بولاية لوروم شمالي البلاد، ولم تتبناه بعد أي من الجماعات المسلحة في المنطقة.وقد شهدت مؤخرًا عدد من دول الساحل سلسلة هجمات، خلّفت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين، كما قتل مسلحون في عدة هجمات بالمنطقة.// انتهى //03:33ت م0228