أديس أبابا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 ابريل 2020 م واسناشد الاتحاد الأفريقي الحكومات للالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية خلال اعتماد السياسات والاستجابة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد-19.وأكد الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مقرًا له، أنه يدرك أهمية تنظيم الهجرة والتنقل بوصفهما عنصران أساسيان في استراتيجية احتواء كوفيد-19 ، ويرى أنه من أهم المجالات التي تأثرت بشدة من الفيروس هي الهجرة والتنقل حيث أقدمت العديد من الدول على تقييد التحركات بما في ذلك السفر الدولي حيث تم إغلاق الحدود لاحتواء الوباء .ودعا الحكومات لضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية خلال الاعتماد وتنفيذ سياسات الاستجابة لمنع تفشي كورونا، لافتًا النظر إلى أن عمليات الترحيل الجماعي من جانب واحد تؤدي إلى تفاقم الحالة اليائسة للمهاجرين ويمكن أن تشكل تحديات هائلة لبلدان المنشأ الذين يبذلون جهودًا لتهيئة بيئة آمنة وإنسانية لاستقبال مواطنيهم العائدين من خلال إنشاء مراكز تتوفر على كل الضروريات للتكفل الجيد بهم وتسمح بالفحص الطبي والحجر.كما دعا الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان بشأن إعادة المهاجرين إلى الوطن الأم في إطار التضامن ومسؤولية الحكومات المتبادلة.// انتهى //03:34ت م0229