كينشاسا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.وأفادت منظمة الصحة العالمة اليوم، أن الوفاة هي لرضيعة تبلغ 11 شهرًا ولها صلة بوفاة أخرى بالايبولا في مدينة بيني الأسبوع الماضي.وكان من المقرر أن تعلن الكونغو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف المليشيات، مما عرقل جهود احتواء المرض.// انتهى //03:41ت م0230