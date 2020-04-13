بكين 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسأعلنت الصين تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج .وأكدت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم تسجيل 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي وبزيادة عن 97 حالة أعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.// انتهى //05:03ت م0232