الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك وترمب وبوتين يؤكدون على استقرار أسواق البترول لدعم الاقتصاد العالميخادم الحرمين يوافق على تمديد منـع التجول حماية للوطن والمواطنولي العهد والرئيس الأميركي يرحبان بنتائج اجتماع مجموعة «أوبك +»أمير القصيم يشكر الحميد ويشيد بدعمهأمير الشمالية يشيد بنجاح توفير منصات التعليم عن بعد بكفاءة وفاعليةوزارة الداخلية تحدث تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول«الموارد البشرية»: من يلجأ إلى القوة القاهرة فعليه الإثبات للمحاكم العمالية3540 فحصاً مخبرياً لكل مليون نسمة.. و429 إصابة جديدة17 % من ضحايا «كورونا» بالمملكة أقل من 40 عاماًالموافقة على إجراء دراسة سريرية لعلاج «كورونا»«البيئة» تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالينجونسون يهزم «كوفيد - 19»الاتحاد الدولي للصحافيين يتوعد الحوثيين بـ «المحكمة الجنائية»تركيا تزود إسرائيل بالمستلزمات الطبيةتبادل أسرى بين فصائل فلسطينية وإسرائيل// يتبع //06:01ت م0003