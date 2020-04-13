عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/8/20 هـ الموافق 2020/04/13 م واس
الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك وترمب وبوتين يؤكدون على استقرار أسواق البترول لدعم الاقتصاد العالمي
خادم الحرمين يوافق على تمديد منـع التجول حماية للوطن والمواطن
ولي العهد والرئيس الأميركي يرحبان بنتائج اجتماع مجموعة «أوبك +»
أمير القصيم يشكر الحميد ويشيد بدعمه
أمير الشمالية يشيد بنجاح توفير منصات التعليم عن بعد بكفاءة وفاعلية
وزارة الداخلية تحدث تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول
«الموارد البشرية»: من يلجأ إلى القوة القاهرة فعليه الإثبات للمحاكم العمالية
3540 فحصاً مخبرياً لكل مليون نسمة.. و429 إصابة جديدة
17 % من ضحايا «كورونا» بالمملكة أقل من 40 عاماً
الموافقة على إجراء دراسة سريرية لعلاج «كورونا»
«البيئة» تعلن آلية التصاريح المؤقتة لملاك المزارع والمواشي والنحالين
جونسون يهزم «كوفيد - 19»
الاتحاد الدولي للصحافيين يتوعد الحوثيين بـ «المحكمة الجنائية»
تركيا تزود إسرائيل بالمستلزمات الطبية
تبادل أسرى بين فصائل فلسطينية وإسرائيل
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