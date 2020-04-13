وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لا عُزلة مع الثقافة ) : يأتي التأكيد في مناسبات عديدة على أهمية الثقافة كحاجة وجودية للبشر في كل مكان وزمان؛ وهي حاجة لا تندرج ضمن سياق ترفي أو رغبة في تزجية الأوقات والظروف كيفما اتفق، فهذه النظرة فيها من التبسيط والاختزال ما لا يتواءم ولا يتّسق مع الثقافة كمعنى وكقيمة معرفية باتت الشعوب بحاجة إليها بشكل أكبر وأشدّ كثافة.وبينت : ولعل إيلاء الحكومات والدول المتطورة لهذا الاحتياج المعرفي والثقافي دلالة واضحة على مَوقَعَة الثقافة ضمن استراتيجياتها وأهدافها في تحقيق موقع متقدّم في سلّم التطوّر والحضارة.ومع شيوع قيم الحداثة والعصرنة وانفساح العالم على بعضه بلا حواجز أو متاريس، وفق ما اصطلح عليه مؤخراً بـ»الحداثة السائلة»، وهو مصطلح ومفهوم سَكّهُ الفيلسوف المعاصر زيجمونت باومان، إذ يرى أن هذه الحداثة أوهنَتْ الروابط وغيّرَت مقوّمات العيش الإنساني ونقلت عالمنا ومجتمعاتنا المعاصرة من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة، وباتت العلائق والأفكار من تعقيداتها المفرطة واستعصائها البالغ درجة مرعبة أثمر لنا هذا الوهْن الغرائبي للروابط والعلاقات، وأصبح المجتمع الحديث سائلاً أيضاً، وليس ثمّة ضمان لاستمرارية تلك الاتصالات، مما أفضى لفجوات لن يكون من السهل ملؤها في ظلّ روابط غائبة أو بالية.وتابعت : من هنا فإنّ الظرف الوجودي الذي فرضه فيروس كورونا يجدّد أهمية استثمار هذا الزمن الوجودي المتاح لنا جميعاً كذوات شغوفة بالمعرفة والثقافة، بأن نتعاطى مع العزلة كمُعطى معنوي وإنساني بروح منفتحة وعقل متطلّع للإفادة من الزمن والعزلة في ذات الوقت، وبشكل لا يجعلنا سَهْلِي الانصهار فيما أسماه زيجمونت بالحداثة السائلة بمدلولها السلبي الهادر للوقت والجهد بلا طائل.إن الوقت الذي تتيحه عزلتنا القسرية فرصة حقيقية لمواجهة ذواتنا والتعاطي مع الزمن؛ ذلك المفهوم والمكوّن المعرفي الرئيس من جملة المكونات المفاهيمية التي تشكّل أفكارنا ومفاهيمنا وتفرض دلالاتها الفكرية والفلسفية والإنسانية وتدعونا للتأمل والمراجعة؛ وقد أحسنت وزارة الثقافة بعدة مبادرات وضح فيها البعد التحفيزي للقراءة والكتابة الإبداعية عبر منصات أتاحتهما للجميع، الأمر الذي يؤكد أن الزمن والعزلة التي يتيحها بالإمكان جعلها حاضنة للفكر والإبداع والثقافة المستنيرة الملتحمة بنسيج المجتمع.وختمت : ويزداد اليقين والثقة بأن الثقافة ضدّ العزلة؛ بل إنها القوّة الأقدر على تحريرنا من سياج العزلة وقبلها عقولنا وتحريرنا أيضاً من أفكارنا السلبية التي قد تجد الفراغ والخواء الفكري والمعرفي حاضناً لها.// يتبع //06:01ت م0004