وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( على خطى إيران.. الأتراك يعانون ) : المشاهد التي تصدرت عدة مواقع إخبارية ناقلة صورا محزنة لحالات الفوضى والهلع التي انتشرت في شوارع مدينة إسطنبول التركية، تعكس لنا إلـى أي مدى من التخبط في اتخاذ القرار وحجم القصور في عدة جوانب ومعطيات في سياسات الرئاسة التركية التي تعاملت بها مع الجائحة العالمية كوفيد 19 .وواصلت : فبعد أن تخطت تركيا، عتبة 1000 وفاة نتيجة فيروس كورونا مع إحصاء 98 وفاة جديدة، أدركت أنها لم تعد قادرة على ضبط الموقف الداخلي وأنها شتتت قدراتها وانتباهها ومقدراتها في سبيل دعم سياسات خارجية لا تخدم سوى أجندتها الداعمة للفوضى في المنطقة، بالتالي هرعت دون سابق إنذار أو تنسيق أو ترتيب أو توعية لإعلان فرض حظر الـتجول بطريقة مفاجئة، الأمر الـذي تسبب في هرع آلاف من سكانها إلى متاجر التموين الغذائي التي لـم تكن أبدا مستعدة لمثل هذا القرار، وكان السبب في أن شوارع العاصمة التركية شهدت منظرا محزنا بين مشاجرات وإطلاق نار أمام محلات الـتموين بسبب نقص في وفرة مواد الـغذاء، مشهد لا يتوقع الناظر إلـيه أنه في بلد يفترض أنه في وضع مستقر، بل يعكس ذلـك الخلـل الـواضح في سياسات حكومته داخليا وخارجيا أيضا.ولعل أسلوب الحكومة التركية في التعاطي مع الظروف الـراهنة والاستثنائية الـناتجة عن الجائحة العالمية، يتقاطع في ذات الطريق ويتناغم في ذات الأسلوب المحبط والمؤسف الذي تعاملت به إيران مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ففي الوقت الذي أصرت فيه إيران على المضي قدما في دعم الميلـيشيات الإرهابية الـتابعة للحرس الثوري في كل من اليمن والعراق ولبنان وسوريا، وأرجاء أخرى من المنطقة بغية الاستمرار في تنفيذ سياساتها التخريبية والداعمة لكل ما من شأنه زعزعة الاستقرار وبث الخراب ونشر الجريمة، الأمر الذي يكبدهم خسائر في الأموال ورصد الميزانيات، كان من باب أولـى أن تجد طريقها لـدعم توفير سبل نجاة مواطنيها أمام ذلـك الـفيروس الـذي انتشر بينهم انتشار الـنار في الهشيم، ووجدوا أنفسم مضطرين لمواجهته بقصور في كافة الخدمات الطبية والـوفرة الغذائية وكافة الاحتياجات الإنسانية، اليوم مشهد يتجدد في تركيا ففي ظل ذلك الهلع وتلك الفوضى والتخبط في القرار الداخلي الذي انعكس علـى تلـك المشاهد الـتي رصدها الـعالـم، تصر تركيا على مواصلة سياساتها من التدخل في شؤون دول المنطقة ودعم العصابات والميليشيات لضمان استمرارها في تنفيذ أجنداتها التي من شأنها دعم استمرار الفوضى وخلق النزاعات والأزمات، غير مبالية بما يمر به العالم بشكل عام بسبب فيروس كورونا المستجد ناهيك عن عدم مبالاتها لمعاناة شعبها الذي وجد نفسه أمام واقع مؤلم وحرمان مفاجئ لا يعلم عقباه.// يتبع //06:01ت م0005