وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لا هوادة مع الفساد ) : لم يتوقف عمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة لحظة واحدة. حتى في ظل الوباء الخطير الذي يضرب العالم كله، والانشغال به إلى أعلى درجة، تبقي وتيرة مكافحة الفساد في السعودية مرتفعة، وتحظى بأولوية القيادة؛ ليس الآن لكن منذ أن اتبعت سلسلة من الإجراءات الخاصة بالنزاهة والشفافية على كل المستويات وفي كل القطاعات. و«الهيئة» المشار إليها، هي جزء أصيل من الحراك التنموي والإعماري والبناء الاقتصادي والاجتماعي، وتقوم بدور محوري على صعيد مكافحة آفة الفساد بصرف النظر عن الجهة التي تمارسه، أو مستوى الشخصيات المتورطة فيه. فالمبدأ الأساس هو التخلص نهائيا من آفة ستظل دائما عدوا لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي تضعها القيادة في كل الميادين.واستكملت : مع قيام «الهيئة» بإجراءات التحقيق مع قاض في المحكمة العامة، على خلفية معلومات أشارت إلى أنه تلقى مبالغ مالية كرشا، تتعزز مسيرة محاربة الفساد في السعودية، حيث إن رمزية الشخص الخاضع للتحقيق، تؤكد مجددا مدى جدية هذه الحرب. فسواء كان قاضيا أم من عامة الناس، فهو يخضع للمعايير التي وضعتها القيادة، كما أنه يخضع للمحاسبة المباشرة، وبالتالي العقوبات التي يستحقها. وبالطبع السلطات المختصة لم تتحرك تجاه هذا القاضي والأشخاص المتورطين معه في هذه الجريمة الفاضحة، إلا بعد أن تأكدت من صحة المعلومات التي وصلت إليها. أي إن أي تصرف في هذا المجال، يخضع 100 في المائة للشفافية الكاملة والعدالة، قبل أن يأخذ القضاء مجراه مع هذا الشخص أو ذاك.وأردفت : والمحاكم في السعودية "كما هو معروف" مستقلة، وتفسح المجال أمام أي شخص لعرض ما لديه للدفاع عن نفسه، كما توفر له كل الأدوات القضائية اللازمة له وللمحكمة عموما. من هنا، فإن التحقيق الأولي مع المتورطين في قضية الرشا المشار إليها، هو الخطوة الأولى أمام وصول القضية إلى الساحة القضائية. الواضح أن القيادة في المملكة تضع مسألة مكافحة الفساد، وتشديد الرقابة ضمن النطاق الاستراتيجي. فكل خطوة تتحقق على صعيد محاربة الفساد، هي في الواقع دفعة أخرى جديدة للشفافية والنزاهة في كل الميادين. فلا يوجد في المملكة قطاع واحد "أو جهة واحدة" ينجو من تحقيقات وتحريات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ لأنها أداة مباشرة لأي مشروع حكومي أو غير حكومي لتحقيق النجاحات، والوصول إلى الأهداف.// يتبع //06:01ت م0007