سيئول 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 537 شخصا.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه المرة الثانية منذ أواخر فبراير الماضي التي تنخفض فيها الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 30 حالة بعد أن سجلت 27 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضية.وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 217 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات، فيما بلغ عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس 7 آلاف و 447، بزيادة 79 عن اليوم السابق.// انتهى //07:13ت م0011