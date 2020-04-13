أنجامينا 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسأكدت حكومة تشاد اليوم أن جيشها سيواصل المشاركة في العمليات العسكرية الإقليمية التي تستهدف الجماعات المسلحة وفي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي .وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد قال في كلمة أذيعت الجمعة بعد قتال عنيف بين الجيش التشادي وجماعة بوكو حرام: "من اليوم لن يشارك جندي تشادي في عملية عسكرية خارجية".وجمهورية تشاد شريك رئيسي في قوة متعددة الجنسيات، تقاتل في حوض بحيرة تشاد ضد جماعة بوكو حرام النيجيرية الإرهابية، وجماعة أخرى على مسافة بعيدة شمالاً في منطقة الساحل.وتشاد أيضًا أكبر مشارك في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي والمعروفة باسم "مينوسما"، حيث لها أكثر من 1400 جندي هناك منذ شهر يناير.// انتهى //07:24ت م0012