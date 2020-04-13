طرابلس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق وخاصة التصعيد العسكري في منطقة أبوقرين جنوب مصراتة، موضحة أن الجيش نفذ عملية خاطفة في منطقة بوقرين كُلفت بها عناصر القوات الخاصة، وكانت العملية متمثلة في تنفيذ ضربة استباقية لقوات الوفاق التي كانت تتحشد لشن هجوم على منطقة الجفرة.وأشارت إلى إعراب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن استنكارها لقطع المياه عن مدينة طرابلس وضواحيها مما تسبب في أزمة إنسانية لسكانها منذ أسبوع مؤكدة أن هذه الأفعال مجرمة بموجب نصوص القانون الليبي للعقوبات وخارجة عن الأعراف المحلية والإنسانية وتستوجب أشد العقوبات.وبينت تأكيد مدير عام مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي في ليبيا مطمئن لعدم وجود انتشار لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر حتى هذه اللحظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من جهات الاختصاص، وضرورة العمل والتقيد اللازم للوقاية من الفيروس.وتناولت تهديد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي مصباح أبوسبيحة صراحة بطلب الحماية الدولية.وتطرقت صحف ليبيا إلى إعراب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن خشيتها من تضاعف معاناة الأسر المتضررة جرّاء النزاع في ليبيا نتيجة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الليبيين يقعون تحت وطأة نزاع محتدم بينما يمثُل أمامهم خطر تفشي فيروس كوفيد-19 ويهدد بإضعاف المنظومة الصحية.// انتهى //08:01ت م0014