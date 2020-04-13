طرابلس 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى تسع حالات، في حين لم تسجل أي إصابة بالفيروس.وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم أن نتائج تحاليل 11 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز جاءت جميعها سلبية، وخالية من فيروس كورونا.وكان عدد الإصابات في ليبيا وصل إلى 25 إصابة مؤكدة، شفي منها 9 حالات حتى الآن وتوفيت حالة.// انتهى //08:42ت م0016