سان سلفادور 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسمدد الكونجرس في السلفادور قانون طوارئ يسمح للحكومة بإطالة أمد تدابير صحية معينة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسيعطي التمديد النواب أربعة أيام أخرى قالوا إنها سيسعون خلالها للعمل مع حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة ومعالجة قضايا لها صلة بالاقتصاد والصحة وحقوق الإنسان.وحتى يوم الأحد كان بالسلفادور 125 حالة إصابة بكورونا وست حالات وفاة.// انتهى //08:53ت م0017