رياضي / اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ورشة تدريبية بعنوان "الثقافة القانونية في الإعلام الإلكتروني"
الاثنين 1441/8/20 هـ الموافق 2020/04/13 م واس
الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس
ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ورشة تدريبية إلكترونية يوم الأربعاء القادم بعنوان "الثقافة القانونية في الإعلام الإلكتروني"، وذلك سعياً لتطوير الإعلام الرياضي والرقي بمخرجاته، ورفع كفاء العاملين فيه .
ودعا الاتحاد جميع الأعضاء والإعلاميين والإعلاميات إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://ssmfksa.com/courses/form/33.
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