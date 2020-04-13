الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ورشة تدريبية إلكترونية يوم الأربعاء القادم بعنوان "الثقافة القانونية في الإعلام الإلكتروني"، وذلك سعياً لتطوير الإعلام الرياضي والرقي بمخرجاته، ورفع كفاء العاملين فيه .ودعا الاتحاد جميع الأعضاء والإعلاميين والإعلاميات إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://ssmfksa.com/courses/form/33.// انتهى //08:59ت م0018