طوكيو 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واساستهلت أغلب البورصات الآسيوية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم على تراجع، في ظل غياب أي حوافز جديدة من البورصات الأوروبية والأمريكية التي أغلقت الجمعة الماضي، مع استمرار المخاوف من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.فقد تراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية في بورصة طوكيو بمقدار 34ر231 نقطة أي بنسبة 19ر1 % إلى 16ر19267 نقطة.كما تراجعت مؤشرات بورصات شنغهاي الصينية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا، في حين ارتفعت مؤشرات بورصتي ماليزيا وتايوان.// انتهى //09:16ت م0020