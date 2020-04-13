القاهرة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم بدء صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه شهريا ولمدة ثلاثة أشهر لأكثر من مليون و400 عامل ،قررها الرئيس عبد الفتاح السيسيلهذه الفئة للتخفيف من آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشارت الصحف إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في إنحاء الجمهورية وتحديث منظومة النقل بشكل شامل.وأخبرت أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزه سيفتح أبوابه اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل أمام الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى القطاع.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى اتهام الحكومة اليمنية للحوثيين بقصف حي سكنى في محافظة مآرب شمال شرق البلاد ، معتبرة أن ذلك يؤكد رفضهم دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار .وعرجت على قيام الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بإرسال تعزيزات جديدة إلى محاور القتال بطرابلس فيما أعلنت قوات حكومة الوفاق أنها نفذت غارة على قاعدة " الوطية" الجويةجنوب طرابلس.ولفتت الصحف النظر إلى أن عدد من دول العالم يتجه لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء حالة الإغلاق بشكل تدريجي بسبب فيروس "كوفيد 19 "خلال الأيام القادمة مثل النمسا الدانماركوالنرويج والتشيك كما أعلنت الصين فتح المدارس ببكين أبوابها أمام طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية فيما تدرس دول أخرى مثل إسبانيا الخروج من المأزق بسبب ارتفاع الإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".// انتهى //09:28ت م0023