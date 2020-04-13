بانكوك 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت تايلاند 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، إضافة إلى حالتي وفاة.وأفاد متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة تاويسين ويسانويوتين، بأن غالبية الحالات الجديدة في العاصمة بانكوك، مبينًا أن من بين الحالات الجديدة 18 حالة مرتبطة بحالات سابقة وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة وثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى إندونيسيا.وأعلنت تايلاند منذ تفشي فيروس كورونا في شهر يناير الماضي تسجيل 2579 إصابة و40 وفاة بينما شُفيت 1288 حالة.// انتهى //09:31ت م0025