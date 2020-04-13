لندن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستراجع الذهب اليوم إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن بلغت أسعاره أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي، بينما أدت المخاوف بشأن تراجع اقتصادي أعمق مدفوع بفيروس كورونا وإجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح خسائر الذهب.وبحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1682.65 دولار للأوقية (الأونصة).وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 % إلى 1732.90 دولار للأوقية.// انتهى //09:35ت م0026