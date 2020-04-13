الخرطوم 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على فرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مرسوم طوارئ يفرض عقوبات مالية على المخالفين للطوارئ الطبية السارية لمكافحة جائحة كورونا المستجد.ونقلت عن وزارة الصحة السودانية شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل، مشيرةً إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع الليبي شرق مدينة مصراتة تمكنت خلالها القوات المسلحة من السيطرة على مناطق جديدة.وأبرزت تأكيد الجيش الأفغاني أن سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 25 من عناصر حركة طالبان وإصابة 17 آخرين بإقليم جوزجان شمال أفغانستان.وسلطت صحف السودان الضوء على قرار الحكومة الأردنية تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري لوقف تفشي فيروس كورونا.// انتهى //09:38ت م0027