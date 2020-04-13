رام الله 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تسجيل السلطات الفلسطينية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل، فيما سجلت حالة تعافٍ واحدة لفتاة عشرينية في مدينة رام الله.وتحدثت عن مطالبة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحتل الإسرائيلي ( السلطة القائمة بالاحتلال ) بأن تغتنم فرصة النداء المشترك لمبعوثي الأمين العام في الشرق الأوسط لكل أطراف النزاع في الشرق الأوسط لوقف القتال، وأن تتوقف عن أعمالها العدائية بحق أبناء شعبنا ومقدراته، وأن تمتنع عن أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور.ونشرت صحف الاثنين ما عبر عنه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه من الآثار الناجمة عن أزمة وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر.وأشارت إلى مغادرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت الحكومة البريطانية.// انتهى //09:55ت م0028