الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 600,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد 26 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد 3 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 7 شحنات كميتها 420,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180,000 طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يوليو - أغسطس2020م).وأفاد معاليه أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من الشعير المستورد، مشيراً إلى أنه بترسية الدفعة الثالثة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على نحو 2.7 مليون طن.ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي : http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.// انتهى //10:04ت م0030