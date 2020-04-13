بغداد 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخطوات الأولى التي اتخذها المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق مصطفى الكاظمي, ومن بينها المشاورات مع الفرقاء لاختيار تشكيلته الحكومية تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان لجل نيل الثقة .ودعت الصحف إلى التعامل بمرونة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة ,كون الحكومة الجديدة مؤقتة ,تتولى مهمة رئيسة هي إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة لاتتجاوز السنة, مشيرة إلى أن الأهم هو المرحلة التي ستلي المرحلة الانتقالية.وأبرزت التوقعات بأن تجري المشاورات التي يجريها الكاظمي لتشكيل حكومته الجديدة في أجواء إيجابية نتيجة تعاون الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية,مشيرة إلى أن الكاظمي سيتصدى لثلاث أولويات في منهاج حكومته المرتقبة تشمل الاقتصاد والأمن والواقع السياسي في البلاد.وتطرقت صحف الإثنين إلى الشأن الأمني ،منوهة بمباشرة قوات عراقية مشتركة بتنفيذ الصفحة الثانية من عمليات "أبطال النصر الثانية" لتمشيط المناطق المحاذية للحدود الغربية والجنوبية الغربية للبلاد بحثا عن بقايا داعش الإرهابية بخاصة في مناطق وادي حوران التي توصف بأنها ذات طبيعة جغرافية صعبة.// انتهى //10:10ت م0033