نجران 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 عصراً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //10:26ت م0035