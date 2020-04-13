حائل 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع زخات من البرد بالمنطقة غداً وبعد الغد - بمشيئة الله - .// انتهـى //10:44ت م0037